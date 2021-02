Covid-19: Portugal com mais 149 mortos e 2.856 novos casos

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde dá conta de 2.856 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, este sábado. Nas últimas 24 horas morreram 149 pessoas devido à covid-19.







Portugal Covid-19 Reuters

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/3705190"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Desde o início da pandemia, em março, já morreram mais de 15 mil pessoas devido à covid-19 em Portugal. Foram ainda detetados mais de 782 mil casos desde que o coronavírus chegou a Portugal.A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que concentra o maior número de novos casos. Dos 2.856 novos casos confirmados durante a sexta-feira, 1.440 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se a região Norte com mais 677 novos casos, o Centro com 490, o Alentejo com 113 e o Algarve com 70. A Madeira confirmou mais 61 casos de infeção com o novo coronavírus e os Açores cinco.O número de hospitalizados e casos graves voltou a diminuir. O número de internados nos hospitais portugueses é de 4.850, menos 380 do que esta sexta-feira, 803 dos quais nas unidades de cuidados intensivos, uma redução de 43 comparando ao boletim de sexta.



O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 354.323 homens e 429.492 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 264 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.



Das vítimas mortais, 7.917 eram homens e 7.266 mulheres.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.



Das 15.183 mortes registadas, 10.145 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.153 tinham entre 70 e 79 anos, e 1.308 entre os 60 e os 69 anos.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.384.059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.