Portugal registou nas últimas 24 horas 79 mortos por Covid-19, aumentando o total de vítimas mortais da pandemia para mais de 4.800.Em relação ao dia anterior foram confirmados mais 4.935 casos, aumentando o total de casos confirmados para mais de 310 mil desde que foi diagnosticado em Portugal o primeiro caso do novo coronavírus, a 2 de março.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 5.020 doentes da Covid-19.Há 3.295 pessoas internadas, menos 35 em 24 horas. Há mais uma pessoa internada em unidade de cuidados intensivos, o que aumenta o número de hospitalizados para 526.Esta quinta-feira, o Governo anunciou o plano nacional de vacinação da Covid-19, colocando 3,65 milhões de portugueses em dois grupos prioritários que receberão a vacina já na primeira metade do ano de 2021.Ao todo, Portugal adquiriu mais de 22 milhões de doses de vacina da Covid-19 através de contratos com seis farmacêuticas diferentes por uma quantia de cerca de 200 milhões de euros.