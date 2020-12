Norte abrandou casos, mas é a 11.ª região com maior incidência da Europa

O Norte do país abrandou o número de casos de Covid-19 na última semana, mas continua a ser uma das regiões com mais casos por 100 mil habitantes na Europa. De acordo com os mais recentes dados do ECDC, todas as outras regiões de Portugal estão fora do top-100 da UE em incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias - Norte era 6.º e baixou para 11.º.

Segundo a atualização do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que reuniu dados de 411 regiões de 31 países, o Norte teve uma incidência de 1.190 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. À sua frente estão apenas seis regiões da Croácia, três da Eslovénia e o Luxemburgo, que devido à sua geografia é contado como um todo.







Na última tabela, divulgada na passada semana, o Norte era a 6.º região da Europa com maior incidência: 1.375 casos por 100 mil habitantes.

Além do Norte, também as outras regiões portuguesas estão a baixar a sua incidência da Covid-19 e já estão todas fora do top-150 de regiões com mais casos por 100 mil habitantes na Europa. O Centro do país é 151.º nesta tabela, com 522,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto Lisboa e Vale do Tejo é 169.º, com 482,1 de incidência nos últimos 14 dias.





MAPA ECDC Foto: ECDC

O Alentejo foi a única região continental a subir, tendo agora 397 casos por 100 mil habitantes, que a coloca ainda assim na parte inferior da tabela europeia, em 217.º. O Algarve está na 291.ª posição, tendo 258 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Açores e Madeira são, respetivamente, 335.º e 371.º, sendo as únicas regiões portuguesas com uma incidência abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes definida pelo Governo para a aplicação de restrições em concelhos.