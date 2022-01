Covid-19. Portugal com 39 mortes e 59.194 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou este sábado 39 mortes por covid-19, aumentando para 19.827 o número total de vítimas mortais da pandemia.







Nas últimas 24 horas foram confirmados 59.194 novos casos do coronavírus, subindo o total de infetados desde março de 2020 para mais de 2,5 milhões.Foram ainda registados 46.566 recuperados, com o número de casos ativos a crescer para quase 600 mil. Aliados a mais de 611 mil contactos atualmente em vigilância, são mais de 1,2 milhões aqueles que neste momento estão infetados ou em isolamento.O número de internados é agora de 2.292, menos 28 que no dia anterior, com o número de internados em cuidados intensivos a subir: é de 153, mais um que ontem.