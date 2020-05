Covid-19: Dos mais de 26 mil infetados, 8,5% já recuperaram

O número de recuperados da Covid-19 em Portugal subiu esta quinta-feira para os 2.258, um aumento de 182 nas últimas 24 horas - que se traduz num crescimento de 8,8%. Só na última semana foram registados cerca de um terço de todos os recuperados da doença em Portugal e, dos mais de 26 mil casos do novo coronavírus no país, 8,5% estão curados.

Este foi também o quinto maior número de novos recuperados num só dia desde que a Covid-19 chegou a Portugal, a 2 de março. O registo mais alto de recuperados em 24 horas foi precisamente esta quarta-feira, com 333 novos recuperados.





Ao mesmo tempo, foram contabilizadas 16 novas vítimas mortais, o terceiro menor crescimento diário em percentagem até ao momento - apenas 1,5%. É também a primeira vez desde 25 de março que Portugal regista 16 ou menos mortes em três dias consecutivos. A média de mortes diárias nos últimos sete dias foi de 16 óbitos - a mesmo de ontem e a mais baixa desde 29 de março.





No entanto, Portugal registou nova escalada no número de casos. Foram 533 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o dia 25 de abril, num crescimento em percentagem de 2,0%.





Quanto ao número de internados, o boletim epidemiológico da DGS refere um aumento do número de internados pelo terceiro dia consecutivo. São mais 36 doentes com a Covid-19 em hospitais, um crescimento de 4,3% em relação ao dia anterior - o mais alto desde o fim de abril. O número de pessoas a recuperar do novo coronavírus em casa está agora perto dos 26 mil.





Entre os 874 internados, estão 135 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos um que no último dia - representando uma descida de 0,7%. E o número de casos graves é agora o segundo mais baixo de sempre desde 28 de março.