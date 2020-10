Covid-19: PEV pede clarificação de regras do regresso às aulas após doença

O PEV defendeu hoje a clarificação das regras sobre o regresso às aulas de alunos depois de terem covid-19, questionando o Governo sobre o caso de um estudante impedido de entrar na escola mesmo com teste negativo.

Numa pergunta enviada ao Ministério da Educação, através da Assembleia da República, o partido ecologista questiona o Governo "sobre um aluno do 9.º ano da Escola EB23 Luís de Camões, em Lisboa, estar a ser impedido de regressar às aulas após ter tido covid-19, apesar de já ter sido apresentado o resultado negativo do teste".

Assim, o PEV pretende saber se o Ministério da Educação teve conhecimento desta situação e quais as medidas que tomou "para resolver de forma imediata este problema que está a causar prejuízos ao processo de aprendizagem do aluno".

"Que medidas estão previstas para que o aluno possa recuperar devidamente os conteúdos, entretanto lecionados", pergunta ainda.

Os Verdes querem ainda que o Governo confirme se, nestas situações, os alunos podem regressar à escola após terem contraído covid-19, estando devidamente recuperados desde que apresentem um teste negativo à doença.

"Chegou ao conhecimento do Governo a existência de situações similares noutras escolas do país? Se sim, que medidas tomou o Governo no sentido de clarificar e resolver essas situações", questiona.

O aluno não vai às aulas há mais de três semanas, tendo perdido o contacto com os professores, colegas e com as matérias que estão a ser dadas.

"Pedi que me fossem enviando trabalhos para ele poder ir acompanhando, mas nada. Hoje, tinha um teste de Físico-Química e não o fez", contou, na terça-feira, à Lusa Judith Soares, mãe do rapaz de 14 anos.

Na segunda-feira, a Lusa questionou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sobre este caso, que reafirmou o que as restantes autoridades de saúde já tinham dito: "Uma criança ou adulto que cumpre período de quarentena, está assintomática e tem teste negativo pode voltar tranquilamente à sua escola".