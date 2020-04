Covid-19: Padre de Óbidos percorre freguesias a benzer paroquianos

Um padre do concelho de Óbidos percorre as ruas de quatro freguesias, num jipe descapotável, para levar a bênção e palavras de conforto aos paroquianos que em tempo pandemia não podem ir à missa.

"É uma maneira de levar uma palavra de conforto às pessoas que não podem ir à missa, sobretudo as mais idosas, que não têm acesso a assistir à transmissão através da internet", explicou à agência Lusa Marco Leotta, pároco das freguesias de Amoreira, Olho Marinho, Sobral da Lagoa e Vau, no concelho de Óbidos, no distrito de Leiria.

Num jipe descapotável, cedido por um particular, o padre vai percorrer no sábado as ruas de Amoreira, onde deverá ser esperado por todos os que "quiserem receber a bênção do Santíssimo" à porta ou à janela.

O ritual, que já foi feito na freguesia do Vau na sexta-feira Santa, repetir-se-á no domingo, na freguesia de Sobral da Lagoa e, no próximo fim-de-semana, no Olho Marinho.

Apesar de todos os dias dar missa rotativamente em cada uma das igrejas das freguesias, com transmissão através da rede social Facebook, "já passou muito tempo desde que as pessoas puderam ir comungar e sinto que é importante nesta quadra levar até elas o amor de Cristo", afirmou o padre.

Sobretudo, acrescentou, "quando já não puderam celebrar a Páscoa nem vão participar nas celebrações do 13 de maio".

Marco Leotta será acompanhado por uma viatura dos bombeiros voluntários de Óbidos ao longo do percurso em que levará às pessoas "um gesto de consolo" e uma "palavra de esperança", prontificando-se ainda a fazer algumas paragens para uma oração com os fiéis que se encontrarem nas portas e janelas de cada rua.

O padre Marco Leotta está no concelho de Óbidos desde 2017, inicialmente a coadjuvar o pároco Ricardo Figueiredo e assumiu, em 2019, o cargo de pároco das quatro freguesias.