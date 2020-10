Covid-19: “Momento que vivemos é de grande preocupação”

O secretário de Estado da Saúde classificou o "momento da pandemia que vivemos" como um que inspira "grande preocupação", quer em Portugal quer nos restantes países. Diogo Serras Lopes confessou, na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica, que o aumento de casos recentes veio colocar "uma pressão significativa sobre todo o sistema de saúde pública".O governante referiu que o SNS24 reforçou a sua capacidade de atender chamadas, bem como foi bastante aumentada a capacidade de testagem diária. Explicou ainda que atualmente a taxa de ocupação de camas se cifra nos 72%, sendo a maior taxa de ocupação verificada na Autoridade Regional de Saúde do Norte, com 76%. "O SNS está preparado para continuar a expandir a sua capacidade", assegurou Serras Lopes, lembrando os milhares de profissionais de saúde contratados desde o início da pandemia, em março.O governante agradeceu também a disponibilização, por parte do Exército português, das camas para receber civis. Diogo Serras Lopes diz que não se pode dizer qual é a capacidade máxima do SNS, até porque há que ter em conta as outras doenças, mas garantiu que a mesma "é elástica" e que se vai continuar a adaptar às necessidades que forem surgindo. No que diz respeito a camas de enfermaria, há 21 mil camas disponíveis no SNS – atualmente há 1.500 camas dedicadas a Covid "e este número mostra que a capacidade de expansão existe".Informou ainda que existem, atualmente, com 129 lares nos quais foram detetados surtos, o que representa 1.425 utentes infetados e 523 profissionais. O governante desdramatizou este número lembrando que em abril chegou a haver 365 lares com surtos ativos, com 2.512 utentes infetados e 1.197 profissionais que contraíram o vírus.