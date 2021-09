Covid-19. Média de casos baixou 56% desde o final de julho

A média de infeções por covid-19 em Portugal está agora nos 1.350 novos casos a cinco dias, uma descida de 56% em relação à média de 3.079 casos verificada no final de julho. Estes são os dados revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) no relatório sobre a curva epidémica, que regista uma taxa de incidência a 14 de dias por 100 mil habitantes de 240,7, cerca de metade dos 480 estipulados no nível de risco da matriz de monitorização da pandemia de covid-19.

Tal significa que a média atual de novos casos, que tem vindo a baixar, é a mais baixa das últimas 12 semanas, registando o seu pico no final de julho, com uma média superior a 3 mil novos casos por dia. Nessa altura, a incidência acumulada estava nos 418,3 e o país apresentava um índice de transmissibilidade do vírus (Rt) de 1,07.

Desde então, os dados do INSA indicam que se tem registado uma redução gradual do número médio de casos positivos, o que se reflete na diminuição do R(t)- que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus -, que está agora nos 0,87, abaixo do limitar de 1.