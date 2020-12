Nas últimas 24 horas, mais 4.320 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus. O número revelado esta quinta-feira eleva para 362.616 o número de casos em Portugal.Lamentam-se ainda mais 87 óbitos, ocorridos nas últimas 24 horas. Já morreram 5.902 pessoas desde o início da pandemia.Mais 3.309 pessoas recuperaram da covid-19. São já 287.028 os recuperados.

A covid-19 levou à hospitalização de mais oito pessoas em unidades de cuidados intensivos, aumentando para 494 os internados em UCI. Ao todo, 3.142 pessoas estão internadas: são menos 39 em 24 horas.



Em Portugal, há 69.686 casos ativos: mais 924 em 24 horas.







A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 1.649.927 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto em 2019 na China, indicou hoje o balanço diário realizado pela agência France-Presse (AFP) com base em fontes oficiais.

Mais de 74.195.340 casos de infeção com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) foram diagnosticados oficialmente no mesmo período no mundo, dos quais pelo menos 47.580.000 são pessoas já consideradas como recuperadas e curadas, de acordo com os dados reunidos pela agência francesa.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 13.886 mortes e 720.746 novos casos da doença covid-19 em todo o mundo, segundo a AFP.