Covid-19: Mais 12 mortes e 2.554 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, mais 12 pessoas morreram devido à covid-19. Os números revelados esta quinta-feira elevam para 17613 o número de óbitos registados em Portugal devido à pandemia.







REUTERS/Pedro Nunes

Registam-se ainda 2554 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, contabilizam-se 1.012.125 casos em Portugal.Encontram-se internadas 688 pessoas (menos sete), 141 em unidades de cuidados intensivos (mais duas em 24 horas).Existem 44.809 casos ativos, mais 304 em 24 horas. Mais 2.238 pessoas recuperaram da infeção, aumentando para 949.703 o número de recuperados.Foi no Norte que se registou hoje o maior número de novos casos: 931. Em Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se mais 794.O R aumentou para 0,98 no Continente e a nível nacional. A incidência a nível nacional é de 314,6 casos por cada cem mil habitantes, sendo maior no Continente: 319 casos por 100 mil.