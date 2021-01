Covid-19: Madeira regista mais 138 novos casos de infeção

A Madeira regista hoje mais 138 casos novos casos de covid-19, passando a contabilizar 3.777 infeções, refere o boletim da Direção Regional da Saúde (DRS).

Os casos registados hoje são sete importados (três da Alemanha, um da Lituânia, um da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Centro e um da região Norte de Portugal) e 131 casos de transmissão local.

A DRS adianta que hoje há também 81 casos recuperados (elevando para 2.011 as recuperações desde 16 de março de 2020), dois novos óbitos (um com 42 anos que faleceu em casa e outro com 91 anos que se encontrava hospitalizado, ambos com comorbilidades associadas).

A região passa a contabilizar 1.735 casos ativos dos quais 112 são importados e 1.623 são de transmissão local.

Quanto ao isolamento, 73 pessoas encontram-se hospitalizadas (69 em Unidades Polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça), 43 cumprem numa unidade hoteleira designada e os restantes em alojamento próprio.

A DRS adianta ainda que há 153 novas situações em estudo e que até hoje foram contabilizados 5.237 casos suspeitos de covid-19 na região dos quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.