A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, confirmou esta quarta-feira que existem nove casos confirmados da Covid-19 entre pessoal do Hospital de Santa Maria, mas que o surto está "controlado".

Relativamente ao surto no hospital lisboeta, Graça Freitas informou que "nove profissionais de saúde testaram positivo, 35 testaram negativo e há cerca de 25 análises em curso", com três dos doentes internados a terem sido transferidos para unidades destinadas à Covid-19.

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, referiu também que as escolas vão saber respeitar regras de proteção de dados, após queixa da Comissão de Proteção de Dados, e referiu estar confiante de que os estabelecimentos de ensino continuarão a cumprir todas as regras de saúde pública.



O representante do Governo indicou também que já estão em curso procedimentos para a compra de vacina das gripe e que evitar um possível cruzamente da Covid-19 com outra doença no inverno é uma questão de "grande preocupação".

DGS admite que infeção através de superfícies não é tão grave como se previa

Questionada sobre as novas orientações para os transportes públicos, divulgadas esta quarta-feira, Graça Freitas disse continuar a existir "muito ênfase" na questão da higienização de superfícies, mas, perante relatos da OMS de que a contaminação através destas não seja tão grave como se previa, DGS refere que, "até haver evidência científica", as superfícies podem ser um potencial meio de transmissão da Covid-19.

Graça Freitas reconheceu também que, face às orientações para recém-nascidos e mães infetadas, será difícil o acompanhamento durante partos, descrevendo a situação como "delicada". "As condições físicas do local onde se passa o parto podem decidir ou não que tipo de acompanhamento que se faz e, em última análise, é a equipa clínica que decide."