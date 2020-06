O presidente do Infarmed assegurou esta quarta-feira que para os doentes com Covid-19 ventilados ou a precisar de oxigénio a dexametasona pode ter efeitos positivos. "Pelos dados podemos concluir que há um efeito positivo, reduzindo a mortalidade entre os casos mais graves", explicou em conferência de imprensa Rui Ivo.





"É uma informação boa, porque estamos a falar de um medicamento conhecido, que está em utilização no nosso SNS", salientou o responsável.

O presidente do Infarmed ressalvou, no entanto, que se deve esperar pela confirmação das investigações e dos dados internacionais sobre o uso deste anti-inflamatório para tratar a Covid-19. "Devemos aguardar pelos dados, pela análise", afirmou.



Um ensaio conduzido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, descobriu que o fármaco consegue reduzir em cerca de um terço as mortes de pacientes em estado grave devido à Covid-19. A dexanetasona é um corticoesteroide que já é usado para tratar inflamações relacionadas com a artrite reumatoide e a asma, mas só deve ser administrado em ambiente hospitalar.