200 pessoas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta quarta-feira. Estes seis novos casos detetados nas últimas 24 horas correspondem ao total de novos casos no Algarve, apesar de Graça Freitas ter confirmado haver outros casos positivos mas que não chegaram a tempo de ser incluídos no boletim. O boletim de terça-feira apontava para cinco infetados em Lagos.Entre os infetados com ligações a esta festa estão "duas crianças de 11 e 7 anos que foram contagiadas pelas mães" que estiveram na referida festa. Dois dos infetados, de 39 e 27 anos, estão internados, e o seu estado de saúde é considerado "preocupante", informou ainda Ana Cristina Guerreiro em declarações ao Correio da Manhã , esta terça-feira.

O presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado, alerta que ocorreram "mais festas por todo o Algarve". O presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, pede "penalizações para quem não cumpre as regras". Graça Freitas pediu "muito cuidado com este tipo de manifestações", porque envolvem contacto físico.





O evento foi organizado para celebrar o aniversário de uma rapariga de 28 anos no salão de festa do Clube Desportivo de Odiáxere, entidade que alugou o espaço para uma festa para 10 a 15 pessoas. No entanto estiveram presentes "cerca de 200 pessoas e poucas usavam máscara". A festa terminou apenas depois da intervenção da GNR.

