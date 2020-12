Covid-19. Encerradas escolas na vila açoriana de Rabo de Peixe

As escolas da vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, vão encerrar a partir de quarta-feira, devido à situação da covid-19 naquela freguesia, anunciou hoje a Secretaria Regional da Educação dos Açores.

Segundo um comunicado, a decisão surge na sequência da aprovação, pelo Governo Regional dos Açores, reunido segunda-feira, de medidas de "proteção sanitária específicas para a freguesia de Rabo de Peixe que, de entre outras, determinam o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino da referida freguesia a partir do próximo dia três".

Por freguesias, em São Miguel, Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, é a que regista mais casos de infeção com o vírus da covid-19 (61), sendo que a Autoridade Regional de Saúde já admitiu estar a ponderar levantar um cerco sanitário à localidade, com cerca de dez mil habitantes.

Os Açores registaram mais 18 casos de infeção com o vírus da covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

Segundo o comunicado de hoje da Autoridade Regional de Saúde, há oito novos em São Miguel e dez na ilha Terceira, na sequência de 1.463 análises realizadas na região.

Foram registadas quatro recuperações e há na região 37 cadeias de transmissão ativas, sendo 26 em São Miguel, oito na Terceira, uma partilhada entre São Miguel e São Jorge, uma no Pico e outra em São Jorge.

Nos Açores, foram detetados até hoje 1.044 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e registados 17 óbitos. Há 523 casos recuperados e mantêm-se 421 casos positivos ativos.

Estão internadas 14 pessoas, seis no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, sete no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e um no Hospital da Horta.