Covid-19 em Portugal. Mais 3.508 casos e 204 mortes em 24 horas

Portugal registou este domingo 3.508 novos casos de covid-19 e elevou o total de infeções desde o início da pandemia para 765.414.







Portugal Covid-19 Reuters

Com mais 204 vítimas mortais confirmadas desde o dia anterior, o País ultrapassou os 14 mil óbitos. Há agora 14.158 mortes relacionadas com a doença.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se mais 6.573 recuperados da covid-19, elevando o total de recuperados para 606.166.

Depois de cinco dias consecutivos com uma descida no número de internados, os números voltaram a subir, havendo hoje mais 90 pessoas internadas. Dos 6.248 doentes internados em Portugal, 865 estão em unidades de cuidados intensivos. Nas UCI regista-se uma diminuição de doentes, com menos 26 pessoas nestas unidades desde sábado.



Há menos 3.269 casos ativos, num total de 145.090.







A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez mais de 2.310.234 mortes entre 105.750.940 casos de infeção em todo o mundo.



Pelo menos 64.417.600 casos foram considerados curados.