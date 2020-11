Doze homens de nacionalidade nepalesa que trabalhavam num restaurante de sushi em Rio Tinto, Gondomar (Porto), foram hoje retirados de um apartamento para o Seminário do Bom Pastor (Valongo) por estarem infetados com covid-19, avançou fonte oficial.Em entrevista telefónica à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, confirmou que os 12 nepaleses moravam todos num apartamento T3 em Rio Tinto, concelho de Gondomar, e distrito do Porto e que, após uma denuncia, foram testados positivos à covid-19, tendo sido hoje de manhã levados para o Seminário do Bom Pastor, concelho de Valongo, uma estrutura distrital de retaguarda.Os trabalhadores, que "não falavam português", foram "cooperantes" e "estavam assustados", mas viviam sem "quaisquer condições de habitabilidade, nem equipamento básico, como por exemplo, termómetros ou medicação", referiu Marco Martins.O transporte foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Areosa-Rio Tinto, com o apoio da Proteção Civil, Polícia Municipal, autoridade de saúde, segurança social e PSP e o restaurante foi encerrado na noite de sexta-feira pela Polícia Municipal e pelas autoridades de saúde.O Serviço Nacional de Fronteiras (SEF) foi também chamado ao local. Nem todos tinham contrato de trabalho, acrescentou o autarca de Gondomar.