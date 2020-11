A ministra da Saúde referiu este sábado que Portugal já atravessou uma vaga de covid-19 e está a atravessar a segunda, mas que pode até nem ser a última. "Não sabemos quantas vagas da doença vamos ter", disse Marta Temido em entrevista à SIC.A governante lembrou que não sabemos se "entraremos num cenário de vagas, de subidas da incidência da doença e depois descidas, ou num cenário em que o país se mantém com um número muito elevado de casos durante muito tempo", o famoso "planalto", um cenário "extremamente preocupante", segundo Marta Temido.Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde vão ter autonomia para contratar médicos de um conjunto de especialidades relacionadas com o combate à Covid-19 "de forma permanente" até ao final do ano, revelou este sábado a ministra da Saúde à SIC.Inicialmente este será um regime excecional que irá durar até ao final do ano. "Depois veremos, no quadro do novo orçamento, qual será o enquadramento a conferir", explicou ainda a governante que lembrou que os hospitais tiveram um "regime excecional de contratação mas a termo, com contratos renováveis" desde o início do ano, mas uqe a partir de agora o objetivo é "responder às necessidades mais permanentes do sistema"A ministra revelou ainda que a Europa está a sofrer na tentativa de encontrar médicos suficientes para surpimir as necessidades causadas pela covid-19, lembrando que houve muitos médicos que abandonaram a profissão ou que se reformaram nos últimos meses. Este sábado o Público dava conta de que desde março o SNS perdeu mais de 800 médicos."Os hospitais têm estado todos os dias a reforçar a sua capacidade" de responder a doenças "não-covid-19", explicou ainda a ministra da Saúde.