A diretora-geral da Saúde Graça Freitas afirmou estar satisfeita com a forma como correu o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, no autódromo do Algarve, este fim-de-semana. Apesar de reconhecer algumas falhas, "principalmente nos dias do treino", Graça Freitas diz que a Direção-Geral de Saúde deu indicações para proteger ao máximo os adeptos que marcaram presença no local. E lembrou ainda que a responsabilidade de proteção cabe, acima de tudo, a cada um dos cidadãos.Na conferência de imprensa de atualização da informação sobre a pandemia de Covid-19, a diretora-geral de Saúde explicou que houve uma longa análise ao contexto circundante do Grande Prémio de Fórmula 1 que ocorreu este fim-de-semana no Algarve e que teve autorização para receber diariamente cerca de 27 mil pessoas, ao longo de três dias. "Tem-se falado muito nos mapas de risco que são uma forma de representar o risco que existe numa determinada região", disse Graça Freitas, explicando que o mapa de risco caracteriza o Algarve como uma região com um baixo risco de infeção."O Algarve tem sido uma região muito menos afetada do que as restantes regiões portuguesas. Hoje, por exemplo, só teve 27 casos registados", disse a diretora-geral da Saúde, acrescentando ainda que é a região que tem "o menor R(t) neste momento e a sua taxa de crescimento não é grande". A estas características regionais, junta-se o facto de o autódromo ter "várias características a seu favor", como a "questão dos acessos" e à existência de várias bancadas abertas ao público, que permitiam sentar milhares de pessoas com distanciamento físico. "Não esquecer que o autódromo tem espaço para 100 mil pessoas", lembrou, dizendo ainda que a DGS recomendou algumas alterações como fechar os acessos a peões."Foi com estes pressupostos que a DGS analisou a candidatura. E mesmo assim reduzimos em milhares de lugares, comparativamente ao que foi inicialmente apresentado pela organização", disse ainda. "No dia de treino para o dia da prova transferimos as pessoas das bancadas mais problemáticas para outros setores", explicou, como forma de exemplificar as alterações que foram sendo feitas já em cima da prova. "Nós fazemos recomendações e confiamos nas decisões das entidades.""Tivemos uma festa política que correu bem, uma manifestação religiosa que correu bem e esta manifestação desportiva que correu também bastante bem", afirmou Graça Freitas, referindo-se à Festa do Avante, às celebrações do 13 de Outubro em Fátima e agora esta corrida de Fórmula 1.Em conclusão, a diretora-geral da Saúde diz que fforam "também aprendidas lições" com esta prova, mas nega que a "situação tenha sido catastrófica" ou que "possa surgir algum acontecimento dramático" depois de muitas pessoas não terem respeitado as regras de distanciamento social. "Lições aprendidas para o futuro: ou restringir os eventos ou limitar. Há uma corresponsabilidade que é nossa, dos cidadãos, da organização e da DGS", acrescentou.E lembrou que no final, a responsabilidade é sempre das pessoas: "Se há um autocolante a pedir para a pessoa não se sentar, era bom que não sentasse".