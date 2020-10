Covid-19: DGS diz que testes rápidos vão ajudar a "controlar" a transmissão

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa de atualização da situação epidemiológica, as novas normas de testagem com recurso a testes rápidos agora publicadas. De acordo com Graça Freitas, estes testes servem para situações de despiste urgente como em surtos nas escolas, lares ou nos rastreios aos profissionais de saúde."A utilização dos testes rápidos vai permitir dois objetivos essenciais: reduzir e controlar ainda mais a transmissão da doença e prevenir e mitigar o impacto da doença nos sistemas de saúde, nos seus serviços e nas populações mais vulneráveis", explicou a diretora-geral. As novas normas entram em vigor a 9 de novembro para que todos possam ficar ao corrente das práticas incluídas.A diretora-geral da Saúde explicou que estes testes de antigénio só agora chegaram ao mercado porque só agora têm uma taxa de sucesso que deixe a comunidade médica internacional satisfeita.Graça Freitas explicou ainda os contextos em que estes testes devem ser utilizados: em pessoas sintomáticas durante os primeiros cinco dias de sintomas; pessoas sem sintomas, mas incluídas numa situação de surto, altura em que "a rapidez é muito importante" e ainda numa "situação do rastreio periódico dos profissionais de saúde".Graça Freitas informou ainda que a taxa de testes realizados com resultado positivo é de 9,8%, de acordo com dados do final da semana anterior. "Nunca se testou tanto, e essa taxa é superior à que existiu inicialmente, desde que começamos a ter utilização mais maciça de testes", explicou a directora-geral da Saúde.