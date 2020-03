Covid-19 deixa Lisboa quase sem reciclagem

O risco de contágio pelo novo coronavírus fez a Câmara de Lisboa suspender a recolha de plástico e papel porta a porta por tempo indeterminado. Se não quiser deixar de fazer reciclagem, vai ter de encontrar um ecoponto.Com o sistema de recolha seletiva de resíduos porta a porta a funcionar há vários anos, pode não ser fácil encontrar pontos onde deixar o lixo separado para continuar a fazer a reciclagem. Mas há uma forma de conseguir continuar a reciclar: usar o site da Câmara de Lisboa para encontrar as chamadas ecoilhas que estão espalhadas pela cidade. Com este link , vai conseguir procurar o ecoponto que fica mais próximo de sua casa.Se não puder ou não conseguir deslocar-se até a um ecoponto, a solução apresentada pela Câmara de Lisboa é "colocar todos os detritos, sejam eles plástico, papel ou indiferenciado, no caixote". Ou seja, não fazer separação de lixo.Até quando poderá durar esta suspensão da reciclagem em Lisboa? "Enquanto as autoridades de saúde considerarem ser necessário observar as medidas de distanciamento social", responde à SÁBADO fonte oficial do gabinete de Fernando Medina.No ano em que Lisboa é a Capital Verde europeia, isso significa não cumprir as metas de reciclagem e até baixá-las. Segundo a Pordata, a percentagem nacional de resíduos reciclados em Portugal é de apenas 28,9%, contra os 47,4% da média da União Europeia.Ainda assim, a autarquia liderada por Medina entende que num momento de pandemia, há valores mais importantes do que a reciclagem do lixo."Como é óbvio, nesta como noutras áreas, tendo em conta a situação verdadeiramente excecional que vivemos, as metas e objetivos anteriormente definidos serão suspensos. Aliás, todas as principais cidades estão a fazer o mesmo, como Paris, Amesterdão, LA, San Francisco ou Roterdão, entre muitas outras. A prioridade da CML é manter a saúde pública, seja de quem está em casa como dos que, na higiene urbana, continuam diariamente a trabalhar para manter a cidade a funcionar", afirma fonte oficial do gabinete do presidente da Câmara.