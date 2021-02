Covid-19. Crimes com vacinas valem até 5 anos de prisão

Sucedem-se os casos de fraude na vacinação contra a covid-19, com pessoas fora das listas prioritárias a passarem à frente. Segundo o Expresso, a situação de vacinação indevida pode dar origem a penas de prisão entre os dois e cinco anos, estando em causa crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e prevaricação. As investigações destes casos ficarão a cargo da Polícia Judiciária, que trabalhará em conjunto com procuradores-gerais regionais do Ministério Público.







Reuters