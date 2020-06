Covid-19: Costa salienta necessidade de cumprimento escrupuloso das regras de saúde pública

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que na reunião de hoje realizada com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, foi reforçada a mensagem sobre a importância de serem cumpridas "escrupulosamente" as regras de proteção e de saúde pública.

Esta orientação foi transmitida por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter, horas depois de ter participado na reunião do Infarmed com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e líderes partidários.

"Na reunião de hoje no Infarmed sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal foi reforçada a importância de serem cumpridas escrupulosamente todas regras de proteção e de saúde pública para conseguirmos vencer o vírus. É uma responsabilidade de todos", escreveu o primeiro-ministro.



A reunião de hoje com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal teve foco na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos.

Esta foi a nona reunião técnica realizada no Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, por iniciativa do primeiro-ministro, para partilha de informação, em que participam também líderes de confederações patronais e centrais sindicais e ainda, por videoconferência, os conselheiros de Estado.