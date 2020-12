Covid-19: Com menos 39 casos, lar de Minde em Alcanena tem 121 infetados

O número de infetados pelo novo coronavírus no Centro de Bem-Estar Social de Minde, em Alcanena, desceu hoje para 89 utentes e 32 trabalhadores, depois de os resultados dos testes realizados na quarta-feira terem mostrado a recuperação de 39 pessoas.

A presidente da Câmara Municipal de Alcanena (Santarém), Fernanda Asseiceira, disse à Lusa que "esperava uma maior percentagem de recuperados", o que poderá ser explicado pelo maior tempo para recuperação que se tem verificado entre a população mais idosa.

Segundo a autarca, o número de óbitos neste lar mantém-se igual desde a passada terça-feira, 15, havendo ainda 13 utentes internados no Centro Hospitalar do Médio Tejo, menos um do que naquele dia.

O surto foi identificado no dia 07 de novembro depois de uma idosa ter sido submetida ao teste ao SARS-CoV-2 quando foi internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Fernanda Asseiceira afirmou que, tendo em conta as novas orientações, que referem uma redução do risco de contágio a partir dos 20 dias do primeiro resultado positivo, só haverá nova testagem se surgirem casos com sintomas.

A autarca adiantou que o lar, que dispõe de dois edifícios, se "adaptou bem às novas rotinas".

A sua expectativa é que, com a redução de casos verificada hoje, o concelho, que se encontra entre os classificados como de risco extremamente elevado, possa "baixar para o nível laranja".

Nos testes realizados em 20 de novembro, registou-se um total de 158 infetados (111 utentes e 47 trabalhadores), havendo na altura dois mortos e apenas 12 utentes apresentaram resultado negativo no teste, mantendo-se isolados dos restantes.

Desde o dia 20 de novembro e até ao dia 01 de dezembro ocorreram mais 13 óbitos.

Em Portugal, morreram 4.803 pessoas dos 312.553 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.