Covid-19: Centro Hospitalar de Leiria com mais 52 camas

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) anunciou hoje que tem mais 52 camas em enfermaria para tratamento de doentes covid-19, divididas pela torre nascente do Hospital de Leiria e o Serviço de Medicina Interna do Hospital de Alcobaça.

Num comunicado, o CHL explica que "devido ao novo crescimento de incidência da covid-19 e à elevada afluência e permanência de doentes na área dedicada a doentes com suspeita de Infeção Respiratória nos Serviços de Urgência (ADR-SU)", o conselho de administração deliberou "ativar o nível IV do Plano de Resposta covid-19 -- camas nível I".

Aquele nível do Plano de Resposta "preconiza a disponibilização de 172 camas de nível I, localizadas na torre nascente do Hospital de Santo André, em Leiria, e no Serviço de Medicina Interna no Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira", com efeitos desde segunda-feira.

A semana passada, o CHL deu conta da ativação do Plano de Resposta covid-19 -- camas nível I, passando a haver uma distribuição de 120 camas, localizadas na torre nascente do Hospital de Leiria.

Ainda no comunicado de hoje, o CHL informa que ativou o nível IV do Plano de Contingência do Serviço de Medicina Intensiva, que "preconiza a disponibilização de 20 camas de nível III" (10 neste serviço e 10 na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente - UCAP), e 10 camas de nível II na UCAP, com efeitos" desde hoje.

As camas de tipologia III permitem receber e tratar os doentes críticos covid-19, nomeadamente os que necessitam de ventilação mecânica invasiva, enquanto as camas de tipologia II adequam-se aos cuidados de saúde intermédios e as camas de tipologia I são as utilizadas nas enfermarias, segundo o CHL.

O conselho de administração adianta que estas medidas "serão monitorizadas e divulgada a sua atualização, sempre que considerar necessário".

O comunicado revela igualmente que, neste momento, o CHL tem 30 camas de nível III e II, com 29 doentes internados. Nas 172 camas de nível I estão 151 doentes internados.

"Acrescem a estes dados 13 doentes covid-19 internados na Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, ao abrigo de um protocolo estabelecido com o CHL, que prevê a utilização de camas de nível I, para alocar doentes covid-19 sem alta clínica oriundos do CHL, e que são geridas pela Unidade de Hospitalização Domiciliária, de forma a libertar camas para os doentes mais críticos", lê-se no documento.

O conselho de administração reitera o apelo para que os utentes com sintomas da área respiratória, antes de se dirigirem à urgência, contactem a Linha Saúde24 e desloquem-se à ADR-C (área dedicada às doenças respiratórias), que em Leiria funciona até dia 27 no Pavilhão Gimnodesportivo dos Pousos, todos os dias das 14:00 às 20:00, ou dirijam-se às ADR-C dos seus centros de saúde.

"É muito importante travar o contágio, pelo que é fundamental os cidadãos ficarem em casa sempre que for possível e, se não for, cumprirem escrupulosamente as regras de distanciamento social, uso de máscara e etiqueta respiratória", pede o CHL, que integra os hospitais de Leiria, Pombal e Alcobaça.

Segundo o seu 'site', o CHL tem como "área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes".

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.