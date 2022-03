Covid-19: casos estão a aumentar, mas mortes continuam a diminuir

No primeiro relatório semanal emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registou-se um aumento dos novos casos de covid-19 em Portugal, apesar de se notar uma redução do número de novos óbitos. Portugal registou 79.278 novos casos de covid-19 e 160 mortes na primeira semana de março, de acordo com o novo relatório.