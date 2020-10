Duas turmas da escola básica Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, num total de 41 alunos, vão cumprir um período de quarentena de 14 dias, na sequência de um caso de covid-19, indicou hoje a Secretaria Regional da Educação.

Um aluno da escola testou positivo no domingo, após contacto com um familiar, que não terá respeitado o isolamento a que se devia ter sujeitado até confirmação do resultado do teste realizado no aeroporto, no regresso da cidade do Porto.

"Os resultados disponíveis, relativos a 11 alunos e a um docente [contactos próximos], foram negativos, aguardando-se nas próximas horas os restantes resultados", refere a Secretaria Regional da Educação em comunicado.

Os 41 alunos, agora em quarentena, vão continuar a acompanhar as atividades letivas a partir de casa, com recurso às plataformas utilizadas pelas escolas no período de confinamento.

"Mantêm-se em vigor os horários do regime presencial e os professores das diversas disciplinas lecionarão as aulas a partir da sala onde a aula devia ocorrer presencialmente", indica a Secretaria da Educação, sublinhando que a "gestão das aulas é da responsabilidade de cada professor".

A escola básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com pré-escolar Bartolomeu Perestrelo tem cerca de 750 alunos e ativou o plano de contingência na sequência do caso positivo.

"A Secretaria Regional de Educação volta a apelar ao rigoroso cumprimento das normas e recomendações em vigor, emanadas pela Autoridade de Saúde e previstas nos planos de contingência de cada escola, condição indispensável para que alunos, professores e demais funcionários possam aceder com segurança ao regime presencial de aulas", refere no comunicado.

Na Região Autónoma da Madeira, o ano letivo 2020/2021 envolve 42.000 alunos, 6.200 professores e cerca de 4.000 funcionários, sendo obrigatório o uso de máscara a partir do 1.º ano do 1.º ciclo.

De acordo com o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), o arquipélago regista hoje 106 casos ativos de covid-19, num total de 334 confirmados desde 16 de março.