Costa pediu adiamento da discussão da proposta sobre app obrigatória

António Costa solicitou ao Parlamento que fosse desagendada a discussão do diploma que incluía a obrigatoriedade da app stayAway Covid. A proposta de lei n.º 62/XIV/2.ª determinava a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso ou permanência nos espaços e vias públicas e a obrigatoriedade da utilização da aplicação STAYAWAY COVID.Em entrevista à TVI, Costa pediu que em vez da proposta de lei, fosse discutida a proposta do PSD sobre as máscaras, em que "há consenso".O primeiro-ministro frisou ainda que a app "não permite rastrear os movimentos nem vai colocar os dados numa base de dados".