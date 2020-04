Covid-19: Carlos Carreiras não vai permitir comemorações do 25 de Abril em Cascais

que haja as normais comemorações do 25 de Abril, do 1º de Maio e do 10 Junho" devido ao novo coronavírus.

O autarca de Cascais Carlos Carreiras escreveu na sua página de Facebook que não vai permitir "Numa publicação onde partilha um comunicado sobre a celebração desta data no Parlamento, o edil cascalense diz ainda que as celebrações na autarquia "já tinham sido canceladas há uns dias".Carreiras esclarece: "Quem quiser comemorar comemora em casa", acrescentando ainda que "o Presidente da Câmara Municipal de Cascais não é irresponsável para com os seus Munícipes" e que em 2021 as celebrações serão celebradas "ainda com mais vigor e energia".O presidente de Cascais classifica ainda como um "enorme erro" manter as celebrações a nível nacional e que esta atitude "rasga o consenso e a confiança que tem presidido ao combate a esta pandemia".Na conferência de líderes desta quarta-feira, a decisão de realização da sessão solene comemorativa do 25 de Abril no parlamento, embora com menos deputados e convidados, teve o apoio maioritário de PS, PSD, BE, PCP e PEV.

O PAN propôs o recurso à videoconferência e a Iniciativa Liberal a presença de apenas um deputado por partido, enquanto o CDS-PP - que defendia uma mensagem do Presidente da República ao país - e o Chega foram contra.

No final de março, a Associação 25 de Abril cancelou o tradicional desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e pediu aos portugueses que vão nesse dia à janela pelas 15:00 cantar a "Grândola, Vila Morena", um apelo a que se juntaram o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e o PAN.

A pandemia de covid-19 já atingiu 193 países e territórios, registando-se mais de 145 mil mortos e mais de 2,1 milhões de pessoas infetadas a nível global.

Em Portugal, morreram 657 pessoas num total de 19.022 confirmadas como infetadas, segundo o balanço de hoje da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China.