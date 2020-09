Covid-19: Belgas infetados que passaram férias no Algarve não cumpriram regras

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, disse hoje que os jovens belgas que passaram férias em Portugal e estão infetados com covid-19 não cumpriram as regras de segurança.

Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19 após terem regressado de férias em Albufeira no início do mês, estando a cumprir isolamento domiciliário na Bélgica, anunciaram hoje as autoridades belgas.

Na conferência de imprensa regular sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, Graça Freitas explicou que o assunto está a ser investigado, mas disse que os organizadores da viagem já admitiram que os jovens não cumpriram as regras de segurança que lhes foram "insistentemente" explicadas por esses organizadores da viagem e pelas autoridades portuguesas.

Os jovens, disse a responsável, faziam parte de grupos organizados e muitos partilhavam o mesmo local de férias. Graça Freitas admitiu que o caso de contágio pode até ter origem em algum dos jovens do grupo, dado haver um período de incubação da doença e de muitos casos serem assintomáticos.

Para já, acrescentou, as autoridades de saúde do Algarve vão fazer uma "análise retrospetiva dos acontecimentos" para tentar encontrar o primeiro caso, "mas não há nenhuma garantia que tenha sido em Portugal que a infeção se verificou".

Segundo as autoridades belgas, cerca de metade destes 67 jovens infetados -- que têm entre 18 e 20 anos e estão em isolamento domiciliário -- participaram numa estada organizada pelo operador turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os restantes alugaram uma casa privada para as férias.

Portugal contabiliza pelo menos 1.878 mortos associados à covid-19 em 65.626 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.

A nível mundial a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.