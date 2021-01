Covid-19: Base Naval de Lisboa acolheu quatro doentes

Quatro doentes infetados com covid-19 foram acolhidos na sexta-feira pelo centro de acolhimento de doentes, disponibilizado pela Marinha Portuguesa, na Base Naval de Lisboa, em Almada, informaram hoje as Forças Armadas.

Os doentes acolhidos naquela Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) eram provenientes de unidades da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e foram acolhidos na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Este Centro de Acolhimento, a funcionar como EAR, com 60 camas, disponibiliza alojamento e alimentação aos doentes, e é guarnecido e gerido por pessoal do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social.

As Forças Armadas disponibilizaram ao Serviço Nacional de Saúde, e ao Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, 11 centros de acolhimento de doentes, em unidades militares dos três ramos das Forças Armadas, no Continente e Ilhas, num total de 840 camas, para acolher doentes infetados por covid-19, sem critérios de gravidade.