Covid-19: Acordo com comércio e cabeleireiros é assinado sábado

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que no sábado vai ser assinado um acordo entre o Governo, o setor do comércio, cabeleireiros e barbeiros para definir "normas de proteção individual, higienização e distanciamento adequados" para estas atividades devido à pandemia.

António Costa falava aos jornalistas, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, numa conferência de imprensa de mais de uma hora na qual apresentou o plano de desconfinamento devido à covid-19 que foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

"Nós no próximo sábado iremos assinar, precisamente aqui no Palácio da Ajuda, um acordo desse tipo com o setor do comércio e também com a associação de cabeleireiros e barbeiros de Portugal, tendo em vista definir as normas de proteção individual, de higienização, de distanciamento adequados a cada uma dessas atividades e o mesmo depois iremos fazer antes de 18 de maio também com o setor da restauração", revelou.

Questionado sobre qual a regra que vai ser fixada para o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo nos espaços comerciais que vão poder abrir na segunda-feira, o primeiro-ministro adiantou que a regra que vai ser fixada "para o comércio, assim como para os museus e outros espaços públicos de uso coletivo, é a norma que está em vigor de cinco pessoas por cada 100 metros quadrados".

"Relativamente às condições de reabertura da atividade da restauração a partir do dia 18 de maio, nós iremos entretanto concluir o trabalho que estamos a desenvolver, em particular com a AHRESP [Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal], tendo em vista definir as normas de higienização, proteção e segurança nos espaços de restauração", revelou.

O comércio local, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel retomam atividade na segunda-feira e os restaurantes e cafés em 18 de maio, de acordo com o Plano de Desconfinamento do Governo, hoje divulgado.

A partir de segunda-feira, 04 de maio, o comércio local, que inclui lojas com porta aberta para a rua até 200 metros quadrados, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel, independentemente da área, podem retomar a atividade.

A partir de 18 de maio será a vez das lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados (ou maiores por decisão da autarquia), bem como os restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas, refere o Plano de Desconfinamento, que hoje foi apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa.