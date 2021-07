Covid-19: 3.622 novos casos, 16 mortes e 2.765 recuperados

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 3.622 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e 16 óbitos.







Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.248 pessoas vítimas de covid-19 e foram detetadas 943.244 infeções.Há a registar mais 2.765 recuperados, em 24 horas. Ao todo, 873.008 pessoas recuperaram da infeção.Em 24 horas, registaram-se mais 841 casos ativos, o que eleva para 52.988 o número de casos ativos no País.Lisboa e Vale do Tejo regista 1.606 dos novos casos, seguida pelo Norte com 1.314.A incidência situa-se nos 409 casos por cada cem mil habitantes a nível nacional, subindo para 421,3 no Continente. O R é de 1,09 a nível nacional e no Continente.

Nos hospitais continuam internadas 860 pessoas, menos sete do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 178 doentes - mais sete nas últimas 24 horas.