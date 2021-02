Covid-19: 1.032 infetados e 63 mortes nas últimas 24 horas

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Portugal registou mais 1.032 novos casos de infetados por covid-19 nas últimas 24 horas e mais 63 mortes. Desde o início da pandemia já se registaram 799.106 infeções e 16.086 mortes pelo novo coronavírus. Os números fazem desta a melhor terça-feira desde 6 de outubro.







confinamento, covid

Desde 7 de novembro que Portugal não registava menos de 80 mil casos ativos. Têm neste momento a doença, 77.044 pessoas. Já foram dados como recuperados 705.976 doentes, desde março. Nas últimas 24 horas foram mais 4.567 os doentes que venceram o vírus.

Do lado dos internamentos, que continua a ser uma das principais preocupações dos especialistas, os números estão também a melhorar, depois do pico de janeiro, mas mais lentamente do que nos números de casos e óbitos.Estão internados 3.012 doentes, dos quais 597 em cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), registaram-se menos 310 internamentos, menos 30 dos quais nas camas dos doentes mais críticos.