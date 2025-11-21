Cotrim insta Amadeu Guerra a esclarecer publicamente escutas a Costa

"A oomissão de comunicação ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Tribunal Central de Investigação Criminal… É muito grave”, afirmou.

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo instou esta sexta-feira o procurador-geral da República a vir esclarecer publicamente as escutas feitas a António Costa sem comunicação prévia ao Supremo Tribunal, considerando que o comunicado divulgado esta manhã é insuficiente.



Em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Centro de Apoio Social do Pisão, em Cascais, criticou o comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República, que reconheceu que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro António Costa era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça por “razões técnicas diversas”.

“Acho que a expressão ‘razões técnicas’ é insuficiente e, vindo isto numa sucessão de casos em que há coincidências nas datas de investigações com outros eventos importantes envolvendo os visados, acho que o procurador-geral da República deve rapidamente vir esclarecer exatamente o que é que se passou”, afirmou João Cotrim Figueiredo.

O candidato presidencial, apoiado pela IL, salientou que, apesar de a Procuradoria-Geral da República confirmar a existência de sete escutas, a notícia do Diário de Notícias que divulgou este caso referia-se a 22, acrescentando que não se sabe se se “tratam só de escutas ou de outro tipo de vigilância”.

Cotrim Figueiredo reforçou que, para que as pessoas não tenham “incentivos para lançar suspeições avulsas e difusas sobre o Ministério Público (MP) é importantíssimo que o MP seja transparente nesta e noutras matérias que envolvem o ‘timing’, a profundidade e até a demora das investigações”.

O candidato presidencial considerou que o facto de, recentemente, se terem realizado buscas no Novo Banco “no dia em que estava a ser assinado noutro local o contrato de venda à entidade francesa que comprou o banco”, assim como as buscas à TAP na semana em que acabou o prazo para a manifestação de interesses, “prestam-se a interpretações de que a gestão do ‘timing’ do MP não é totalmente inocente e independente”.

“Eu não quero fazer parte desse grupo. O que eu quero é que, através dessas explicações cabais do senhor procurador-geral da República, se possam afastar definitivamente essas suspeitas, porque uma justiça independente é uma coisa bem diferente de uma justiça que não é sujeita a críticas ou a escrutínio”, referiu.

Cotrim Figueiredo disse que tem, até ao momento, confiança em Amadeu Guerra, mas essa “confiança será reforçada se ele vier rapidamente explicar o que é que se passo neste caso das escutas ao ex-primeiro-ministro António Costa e em todos os outros casos onde as suspeitas se estão a avolumar”.

Sobre a sua visita ao Centro de Apoio Social do Pisão, que acolhe adultos com patologias psiquiátricas que precisam de cuidados básicos de subsistência, Cotrim Figueiredo disse querer transmitir a mensagem de que as pessoas que ali vivem também “fazem parte do tecido social português” e merecem atenção.

“Um futuro só se pode construir sob uma base de coesão social e territorial e, portanto, a resolução dos problemas diários dos portugueses, incluindo os portugueses que têm que recorrer a centros como este aqui onde estamos, tem que ser uma questão de preocupação”, afirmou.

Cotrim Figueiredo, que esteve acompanhado nesta visita pelo ex-ministro do CDS Pedro Mota Soares, apoiante de Marques Mendes, salientou que o centro é gerido por uma misericórdia e lamentou que estas sejam muitas vezes subutilizadas e haja “falta de coordenação de algumas atividades com a Segurança Social”.