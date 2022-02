Cotrim Figueiredo: 'É altura de virarmos a página da pandemia com responsabilidade'

João Cotrim Figueiredo, o presidente da Iniciativa Liberal, foi recebido esta quarta-feira em Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na declaração aos jornalistas, o deputado liberal anunciou a vontade de "virar a página da pandemia", aliviando as restrições ainda existentes. Demonstrou também interesse em rever o sistema eleitoral atualmente em vigor no país.



O Presidente da República está a receber esta quarta-feira os quatro partidos mais votados nas legislativas deste domingo, tendo recebido Bloco, PCP, Livre e PAN na terça-feira, 1 de fevereiro. É a vez de ouvir agora Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS. Cotrim Figueiredo anunciou a vontade de "virar a página da pandemia - com responsabilidade", seguindo as pegadas da Dinamarca e Finlândia que vão deixar cair as medidas restritivas. "Queremos acabar com restrições que não fazem sentido", afirmou o presidente da IL. Simbolicamente, a comitiva que o acompanhou já não usou máscara durante esta intervenção, voltando a colocá-la depois do líder ter terminado a sua comunicação ao país. Na reunião com o Presidente da República, as máscaras mantiveram-se.



A Iniciativa Liberal, que elegeu oito deputados, anunciou ainda a intenção de ver os debates quinzenais com o primeiro-ministro regressarem à Assembleia da República, para que se possa fazer um "escrutínio mais apertado" à atuação do Governo que tem agora uma maioria absoluta. Cotrim Figueiredo referiu a necessidade de escrutinar os fundos europeus que chegarão nos próximos anos, principalmente com o PRR.