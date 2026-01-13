Cotrim diz que Marques Mendes "está fora da corrida" e sem hipótese de passar à segunda volta

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo afirmou esta terça-feira que as sondagens confirmam que Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, "está fora da corrida" a Belém e sem hipótese de passar a uma segunda volta.



Cotrim Figueiredo MARCOS BORGA/LUSA

"A sondagem da Universidade Católica comprova que Marques Mendes já está fora da corrida", disse Cotrim Figueiredo perante cerca de 250 apoiantes num comício em Coimbra.

"Com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal", frisou, recebendo aplausos dos apoiantes na sala.

A mais recente sondagem da Católica para a RTP, Público e Antena1 coloca André Ventura e António José Seguro a disputar a segunda volta das eleições presidenciais, seguidos de Cotrim Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes.

Perante estes dados, o também eurodeputado defendeu que quem não quer Ventura ou Seguro como Presidente da República só pode votar em si.

"Meus amigos é isto que está em causa neste momento", insistiu.

O antigo líder da IL assinalou que um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta porque não têm hipótese de chegar à segunda volta e, caso ficassem dúvidas, repetiu.

Mas, por outro lado, um voto em André Ventura garante que António José Seguro do PS vai ser eleito, apontou.

"Só sobra um voto útil para o futuro de Portugal. O voto útil para o futuro de Portugal é Cotrim. Tenho dito durante esta campanha muitas vezes que precisamos de mais e melhor em Portugal", referiu.

Cotrim Figueiredo, animado pelas sondagens depois de dias difíceis, como o próprio confessou, devido a uma denúncia por assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL e de ter dito que, numa eventual segunda volta onde não estivesse, não excluía apoiar nenhum candidato, incluindo Ventura, acha que está a incomodar.

"Sabemos que estamos a incomodar, sabemos que estamos a crescer porque somos o alvo de todos os ataques e sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que na verdade não lhe pertence e que já lhe escapou", considerou.

Visivelmente entusiasmado, Cotrim Figueiredo dirigiu-se aos adversários: "Se estão desesperados trabalhem mais, se estão desesperados trabalhem melhor".

"A cinco dias das eleições é importante que todos, os que estão aqui e os que nos estão a ouvir, decidam livremente quem querem na Presidência da República. Não se deixem condicionar, não se deixem enganar", pediu.

Entre aplausos na sala, Cotrim Figueiredo concluiu o discurso, que durou pouco mais de sete minutos, ao som da música dos Queen `Don't Stop Me Now´ [Não me pare agora].