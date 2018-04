Costa transfere-se provisoriamente para o Terreiro do Paço por obras em São Bento

As obras na residência oficial do primeiro-ministro, que deverão estar concluídas antes das comemorações de mais um aniversário da revolução republicana de 5 de Outubro de 1910, deverão servir para mudar o sistema de climatização, a instalação elétrica e para reformar a protecção contra incêndios.



António Costa e os elementos do seu gabinete vão ficar provisoriamente instalados na Praça do Comércio, nas instalações antes ocupadas pelo Ministério do Mar.

O primeiro-ministro anunciou hoje que a residência oficial em São Bento vai entrar em obras nos próximos meses por questões de segurança, o que forçará António Costa a transferir-se provisoriamente para o Terreiro do Paço.Estas obras foram anunciadas por António Costa no discurso que fez perante centenas de populares presentes nos festejos do 25 de Abril de 1974 nos jardins de São Bento, num momento em que tinha ao seu lado o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro referiu à agência Lusa que, ao longo dos últimos anos, vários relatórios (entre os quais um do LNEC) apontaram questões de segurança no Palacete de São Bento.