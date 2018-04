Abril é uma festa e as câmaras pagam a conta

Capa n.º 730

A Câmara Municipal do Barreiro (PS) oferece, este ano, o concerto de Miguel Araújo: custa 26.700 euros, para palco, concerto e som. Somam-se os torneios desportivos, o teatro, a exposição e o desfile, ainda por contabilizar. André Pinotes Batista, o socialista que preside à Assembleia Municipal do Barreiro, explica que a autarquia não espera um retorno do investimento, mas sim comemorar a data. "Em cada localidade, há datas que são mais queridas, há sítios onde os santos populares são muito importantes, outros em que o dia da cidade é muito importante. No Barreiro, o 25 de Abril é muito importante", diz. Pinotes Baptista tem esperança de que o esforço compense, de alguma forma: "Se vier o Miguel Araújo, temos milhares de pessoas a ver e sai mais barato." Haverá animação da actividade económica. Miguel Araújo, por coincidência, já actuou no Barreiro, a 12 de Fevereiro, no auditório municipal: o bilhete custava 12,50 euros. E vai actuar, por exemplo, em Sesimbra a 30 de Junho – cada bilhete custa 15 euros. É claro que no Barreiro há brinde: segue-se à actuação o discurso do presidente da câmara, Frederico Rosa.Política e festa andam de mãos dadas em Abril, sobretudo nos concelhos maiores ou com maior peso histórico do PCP, como o Barreiro – mas não só. E o mercado não tem afrouxado nos últimos anos. Pelo contrário, tornou-se época alta para concertos à borla – para quem vai assistir, não necessariamente para o contribuinte em geral – e há cantores de intervenção que até sobem os preços, a atestar que a procura é maior neste dia. Um concerto de Janita Salomé, por exemplo, sobe 10% nos dias 24 e 25 de Abril.Sérgio Godinho não mexe no preço – mas se o espectáculo for ao ar livre os custos são mais elevados. Há artistas com trabalho certo em Abril: Fernando Tordo, Sérgio Godinho, Vitorino, Janita Salomé e Brigada Victor Jara são presenças assíduas nas festas da revolução. "Foi o acontecimento mais importante da minha vida", diz Vitorino, que tem agendados para este mês nada menos que 17 concertos. Depois de umas rápidas contas de cabeça, explica que a Segunda Guerra Mundial foi esquecida em 47 anos. Alegra-se que, passados 44 anos, se continue a comemorar com empenho aquela que considera uma revolução muito romântica, com cravos e muita música.A música mantém-se e é uma constante nos múltiplos cartazes. Em Grândola (PS), até ao fim do mês, haverá um concerto da banda Quinta do Bill (dia 24), e eventos bastante variados: apresentação de dois livros, exibição de filmes, um debate e uma corrida. A mostra gastronómica Em Abril, Flores Mil, que vai na quarta edição: 14 restaurantes oferecem opções como javali em redução de vinho tinto e alecrim, dois purés e pétalas de rosa ou abacaxi com camarão e amores-perfeitos. A câmara indica ter investido cerca de 40 mil euros, valor semelhante ao de 2017.E há ainda o caso de Setúbal (PCP): a autarquia optou por um concerto dos UHF – cujo vocalista, António Maria Ribeiro, é companheiro da presidente da câmara, Maria das Dores Meira – na Praça do Bocage (a principal da cidade). O grupo levará convidados do novo disco (A Herança do Andarilho) baseado na obra de Zeca Afonso, como Samuel, José Jorge Letria e Armando Teixeira.traça-lhe um roteiro das festas mais animadas - e das facturas mais elevadas - na edição, nas bancas no dia 25.