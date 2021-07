Costa só esteve cinco dias em isolamento. Porquê?

O primeiro-ministro esteve apenas cinco dias em isolamento, mas mesmo assim cumpriu as regras definidas pela DGS que dizem que isolamentos devem durar até dez dias depois da última vez em que se esteve com o contacto de risco.

António Costa volta esta segunda-feira às suas atividades presenciais, depois de cinco dias em isolamento profilático, em que teve de cumprir as suas funções à distância. Norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê dez dias de isolamento depois de contacto de risco. Então, por que é que o primeiro-ministro só fez cinco?

Tudo está relacionado com o último dia em que ocorreu o contacto de risco. A norma da DGS prevê que depois de um contacto com uma pessoa infetada, o isolamento profilático pode ser terminado ao fim de dez dias, mediante "obtenção de um resultado negativo num teste molecular 19 para SARS-CoV-2". O teste do primeiro-ministro realizado esta segunda-feira regressou negativo, o que quer dizer que cumpridos os dez dias desde o contacto de risco, António Costa estava livre de retomar a sua atividade presencial.

No total, o chefe de Governo só cumpriu cinco dias de isolamento (desde quarta-feira, 30 de junho) porque a indicação de que o devia cumprir chegou apenas cinco dias depois do último contacto com o membro do gabinete infetado.