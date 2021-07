Sete concelhos já sabem que vão recuar no desconfinamento

São 45 os concelhos que entraram em recolher obrigatório às 23h a partir do fim de semana, mas o número deve aumentar na próxima semana. Dos 21 municípios em alerta, é já certo que seis vão recuar – Lourinhã, Mourão, Nazaré, Santo Tirso, Vagos e Viana do Alentejo – e Faro, que está em risco elevado, está a quatro novos casos de se juntar a Lisboa na fase mais recuada do desconfinamento.

Neste patamar, onde estão 19 concelhos como grande parte da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, três já garantiram que não saem: Albufeira, Loulé e Olhão registaram um aumento da incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes, o que significa que mesmo que não registem qualquer novo caso de covid-19 esta semana, não vão avançar no desconfinamento.

Em situação semelhante está o concelho de Mira, que registou um aumento de 201 casos por 100 mil habitantes a 14 dias na última semana, o que significa que só necessita de registar 5 novos casos para permanecer na fase onde está.