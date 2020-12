Costa faz remodelação de secretários de Estado no Governo

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Gonçalves Ribeiro, e o secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Tiago dos Santos Russo, estão de saída do Governo.





Francisco André é uma pessoa próxima do primeiro-ministro, de quem foi chefe de gabinete até ao passado mês de agosto, quando foi substituído por Vítor Escária, tendo depois sido escolhido, já em setembro, para o cargo de conselheiro principal da d elegação permanente portuguesa junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).



Rui Costa Martinho era presidente do conselho diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e regressa ao Ministério da Agricultura, onde já foi assessor do gabinete do secretário de Estado do Desenvolvimento Rural entre 1998 e 2002, tendo depois sido adjunto do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural em 2015 e 2016.

Em nota na sua página, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que aceitou as propostas de exoneração do primeiro-ministro, António Costa, a pedido dos próprios secretários de Estado.Na mesma nota, a Presidência da República avança ainda que Francisco Gonçalo Nunes André foi nomeado para o cargo como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e que Rui Manuel Costa Martinho foi nomeado secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento RuralA tomada de posse dos novos governantes está marcada para terça-feira, às 18h00, no Palácio de Belém.