Costa convida portugueses a visitar São Bento online para celebrar o 25 de Abril

O primeiro-ministro defendeu hoje que, mesmo no atual contexto em que o país se encontra em estado de emergência, o 25 de Abril de 1974 deve uma homenagem à cultura.

Esta posição foi assumida por António Costa numa mensagem de vídeo transmitida no início das comemorações online do 25 de Abril de 1974 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, este ano fechada ao público por causa da pandemia de covid-19.



Comemorações do 46º aniversário do 25 de abril - "Design em São Bento" #25abrilemsaobento #25deabrilsempre https://t.co/vRTBFXZMY9 — António Costa (@antoniocostapm) April 25, 2020

"Habitualmente, no dia 25 de Abril, abrimos as portas para se possa conhecer os jardins e todo este espaço. Este ano, como sabemos, é especial. Temos de estar juntos separados para podermos enfrentar esta pandemia" de covid-19, observou o líder do executivo na sua mensagem.