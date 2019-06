O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha já referido no domingo existir a possibilidade de estender à África do Sul as comemorações do Dia de Portugal que, como anunciou no início de fevereiro, vão realizar-se na Região Autónoma da Madeira.



"Para o ano, as comemorações serão na Madeira - é um compromisso já assumido. Só não foi este ano por causa das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira [em setembro próximo]", justificou domingo o chefe de em Portalegre, cidade que este ano assistiu ao arranque das comemorações do 10 de Junho.



De acordo com o Presidente da República, em 2020 as comemorações do Dia de Portugal vão começar na Região Autónoma da Madeira "e depois, provavelmente, numa comunidade madeirense grande".



Sobre esta questão relativa ao ponto das comemorações no exterior, Marcelo Rebelo de Sousa afastou a hipótese da Venezuela.



"Eu diria, provavelmente, as comunidades sul-africanas, que há muito tempo esperam por essa oportunidade. Mas isso se definirá a seu tempo", ressalvou o chefe de Estado.



Perante os jornalistas, o chefe de Estado defendeu o caráter positivo dos resultados alcançados com o modelo de dupla celebração instituído a partir de 2016 nas comemorações do Dia de Portugal: Primeiro em território nacional e depois no estrangeiro.

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou hoje que as comemorações do Dia de Portugal em 2020 decorrerão junto da comunidade portuguesa na África do Sul, possibilidade que tinha sido avançada no domingo pelo Presidente da República."Para o ano começarão as comemorações na Madeira e terão continuidade na África do Sul", afirmou António Costa à saída do Palácio do Povo, na cidade cabo-verdiana do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde hoje terminam as comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.