Polícia Marítima faz buscas por jovem desaparecido na Nazaré

Lusa 18:29
Após alerta da PSP a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto àquele local.

A Polícia Marítima realiza esta quinta-feira buscas por um jovem de 26 anos que alegadamente se encontra desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, na Nazaré, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a AMN, as buscas, que estão a decorrer junto ao farol de São Miguel Arcanjo na Nazaré, tiveram início na sequência de um alerta da PSP, às 08:50 de hoje, a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto àquele local.

Após o alerta foram "de imediato ativados" tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré e elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, que quando chegaram ao local constataram que existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido mobilizado o grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, que efetuou buscas subaquáticas.

A AMN acrescenta que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém lá dentro, nem na área circundante.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, estão também empenhados tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré e elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, além de ter sido ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.

Investigação
