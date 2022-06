Corpo de João Rendeiro já está em Portugal

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O corpo do antigo presidente do BPP João Rendeiro chegou esta sexta-feira a Lisboa depois de ter sido repatriado de África do Sul num voo da companhia aérea angolana TAAG. Seguirá para o Instituto de Medicina Lega por volta das 9h00 da manhã, isto é, a hora que a abre a alfândega no aeroporto de Lisboa.



A mulher do ex-banqueiro João Rendeiro pediu para ser realizada uma nova autópsia ao corpo, ao que a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse "não vislumbrar qualquer obstáculo".





O processo de trasladação do ex-banqueiro, de 69 anos, que foi encontrado morto, no dia 12 de maio, na prisão de Westville em Durban, a mais de 500 quilómetros de Joanesburgo.

A polícia sul-africana (SAPS) recolheu "todas as provas que necessitava" para a investigação em curso às causas da morte do ex-banqueiro, tendo a entrega do corpo sido permitida para o seu repatriamento após a autópsia, salientou.

O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021 a aguardar extradição, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.