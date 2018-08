O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado hoje no mar, junto ao cais da Banática, no Monte de Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, o homem deveria ter cerca de 30 anos.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 9h55, tendo sido mobilizados para o local operacionais, apoiados por três veículos e uma moto de água dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e elementos da Polícia Marítima de Lisboa.O corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, de acordo com o CDOS.