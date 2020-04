A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou hoje que criou seis centros de Acolhimento Temporário de Emergência (CATE), com capacidade para 265 pessoas, no âmbito das medidas de combate ao surto da covid-19

Em comunicado, o município, do distrito de Lisboa, refere que todas estas estruturas dispõem de instalações sanitárias e contemplam zonas para refeições e higiene pessoal.

A autarquia explica que a criação destes espaços foi feita em colaboração com várias entidades e que quatro dos CATE se destinam a servir de retaguarda e apoio às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (Lares de Idosos), em caso de necessidade de deslocação temporária de utentes não infetados, para desinfeção de instalações.

Estes quatro centros estão situados no Pavilhão do Olival de Fora, em Vialonga (50 camas), no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca (50 camas), Associação de Bem-Estar Infantil (30 camas) e no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro (100 camas).

O município dispõe ainda de um CATE na sede dos Escuteiros (28 camas), em Alverca, que se destina a elementos Forças de Segurança (PSP e GNR) e Bombeiros e outro que serve de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo (7 camas).

Portugal regista hoje 409 mortos associados à covid-19, mais 29 do que na quarta-feira, e 13.956 infetados (mais 815), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).