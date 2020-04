Hospital do Barreiro: Profissionais de saúde obrigados a fazer testes fora da instituição

Já se passaram 15 dias desde que a assistente operacional recebeu a informação de que estava infetada com Covid-19. A profissional de saúde também está há 15 dias à espera que a Saúde Ocupacional do Hospital do Barreiro, onde trabalha e também onde foi infetada, lhe passe a baixa médica. E esta quarta-feira, 8, foi também o dia em que, por iniciativa própria, e de forma externa à instituição, foi fazer o primeiro teste para perceber se já está curada.





E não é caso único. O Hospital do Barreiro tem 30 profissionais de saúde infetados pela Covid-19 – entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais. A instituição confirmou ào número e indicou que há três serviços deste hospital afetados: Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pneumologia.A infeção teve origem numa enfermeira do serviço de Medicina Interna, que se terá infetado noutro local onde também trabalha, o Hospital do SAMS. Como se infetaram no seu local de trabalho, e tendo em conta que a Covid-19 é uma doença profissional, caberia à Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Barreiro Montijo tratar das baixas para os profissionais de saúde infetados, assim como dos testes no final do período de quarentena.O que não aconteceu, ou pelo menos não para todos. Esta assistente operacional, que preferiu manter o anonimato, foi esta quarta-feira, às 16h15, fazer o teste no Laboratório Germano de Sousa, no Barreiro, o único que existe naquela zona. E a SÁBADO sabe que há outros colegas, nomeadamente enfermeiros, que têm testes marcados para os próximos dias em Lisboa – o que constitui outra preocupação por causa das restrições de circulação da Páscoa.As baixas são outro problema: "A indicação que recebi do hospital foi que a baixa tinha de ser pedida ao médico de família. Mas foi tudo através do telefone porque respostas por escrito não tenho nenhuma, embora já tenha enviado inúmeros emails aos Recursos Humanos e à Saúde Ocupacional", diz a assistente operacional.Os próprios médicos de família dos profissionais de saúde infetados têm-se recusado a passar o documento. "A norma da Direção-Geral de Saúde está muito explícita, é a Saúde Ocupacional que tem de tratar. Foi o que a minha médica me disse", diz à SÁBADO uma enfermeira, que também quis ficar anónima.A orientação em causa data de 21 de março e diz que tem de ser "o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do profissional de saúde com Covid-19 (por exposição no local de trabalho) a proceder à participação obrigatória de doença profissional […] para que o profissional usufrua de reparação, em espécie e/ou dinheiro".Contatado pelaesta terça-feira, 7, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo garantiu que estavam a cumprir "integralmente" as normas e orientações da DGS e que a Saúde Ocupacional estava a coordenar todos os procedimentos necessários – o que, na verdade, não se verifica.Só esta quarta-feira, ou seja, já no final da quarentena (que se iniciou entre 24 e 27 para a maioria), alguns destes profissionais de saúde receberam finalmente o parecer clínico da medicina do trabalho – o documento que devem entregar na Segurança Social.E só esta quinta-feira, 9, depois da pressão mediática, e dos próprios profissionais de saúde, a instituição começou finalmente a chamar os funcionários infetados para serem testados no início da próxima semana.